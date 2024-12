Ilfattoquotidiano.it - Dopo il caso Khelif, Angela Carini esulta: “È la mia rivincita”. Ha vinto i campionati italiani Elite di boxe

torna al successo aidi Seregno. La pugile è tornata sul ring a distanza di 4 mesi dalle numerose polemiche riguardo il suo ritiro a pochi secondi dall’inizio del match con Imaneai Giochi Olimpici di Parigi 2024.si è imposta nella categoria 63 kg, mentre alle Olimpiadi era iscritta ai 66 kg. In finale, l’azzurra ha battuto Daniela Golino con verdetto non unanime (quattro giudici su cinque per). Ha così conquistato il suo ottavo titolo nazionale.la vittoria,ha dichiarato: “Questo è il mio ottavo titolo e li ho conquistati in cinque categorie diverse. Sono orgogliosa di me stessa, questa sera è stata la mia, hoancora una volta”, ha ammesso soddisfatta la campionessa., pochi giorni fa, aveva anche rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui aveva sottolineato tutta la sua delusione per non aver ricevuto alcun tipo di sostegno dalle sue ex compagne di squadra durante questo periodo così pregno di polemiche (con tanto di replica da parte di Irma Testa.