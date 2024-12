Torinotoday.it - Divieto di espatrio per il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori: "Stava progettando la fuga in Tunisia"

Leggi su Torinotoday.it

Mario Roggero, il 70ennedi(Cuneo) condannato a 17 anni di carcere in primo grado per avere ucciso due, Giuseppe Mazzarino di Torino e Andrea Spinelli di Bra, e averne ferito un terzo dopo un tentato colpo nella sua attività, in frazione Gallo d'Alba, il 28.