Vanityfair.it - Dirty Dancing torna a teatro: il musical in scena Milano

Leggi su Vanityfair.it

La nuova edizione dello spettacolo debutta alCarcano il 12 dicembre. Gabrio Gentilini è Johnny Castle, Valeria Innocenti interpreta Baby (e nessuno, neanche oggi, la può mettere in un angolo, of course)