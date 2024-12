.com - Diritto di cronaca calpestato: vietato pubblicare le ordinanze di custodia cautelare. Burka sull’informazione

Arriva la stretta del governo sullagiudiziaria. Non sono state introdotte nuove sanzioni, ma ora scatta il divieto di pubblicazione "delleche applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare". Lo prevede il decreto legislativo approvato oggi in Consiglio dei ministri, che era stato ribattezzato "legge bavaglio" dalle opposizioni e dalla Federazione nazionale della stampa.L'articolodilediproviene da Firenze Post.