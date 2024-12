Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Monza-Udinese 0-1: Annullato il raddoppio a Lucca! LIVE

Si chiude la quindicesima giornata con la sfida tra brianzoli e bianconeri, Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo realeCaratterizzato dal primato in classifica dell’Atalanta e dalla sconfitta casalinga del Napoli contro la Lazio, il quindicesimo turno diA si chiude questa sera con. Una sfida che mette di fronte due squadre che non sanno più vincere e che hanno bisogno dei tre punti per smuovere un po’ la classifica. Con quattro sconfitte e un pari nelle ultime cinque giornate, i friulani non sono ancora coinvolti nella lotta salvezza solamente grazie all’ottimo avvio di campionato.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itSin qui mai messo veramente in discussione, Kosta Runjai? ha bisogno di tornare alla vittoria per consolidare una posizione che inizia a diventare un po’ scricchiolante.