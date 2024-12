Inter-news.it - Dimarco, la scalata verso il successo. Presenza inamovibile – TS

Federico, con il passare degli anni, è diventato un punto centrale dell’Inter di Simone Inzaghi. L’esterno milanese è diventato col tempo sinonimo di qualità, spiega Tuttosport.CRESCITA – Solo tre anni fa, il 4 dicembre del 2021, Federicoentrava al posto di Alessandro Bastoni. Da quel giorno ad oggi ne sono passati di mesi, e l’esterno nerazzurro è diventato una colonna portante di questa Inter che macina punti e vittorie tra Serie A e Champions League. Reduce da 18 mesi di prestito in Veneto, e qualche parentesi tra Ascoli, Empoli e Parma e Sion in Svizzera, Federicoera arrivato finalmente nella squadra della sua città. Per molti però era solo l’esterno jolly che avrebbe fatto una carriera dietro le quinte. Oggi invece, come sottolineato anche da Tuttosport, l’esterno mancino è diventato il titolare indiscusso sia dell’Inter di Simone Inzaghi che dell’Italia di Luciano Spalletti.