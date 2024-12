Fanpage.it - Detenuto di 21 anni si suicida in carcere: indagati per omicidio colposo due agenti di polizia penitenziaria

Leggi su Fanpage.it

Duedisonoperdalla Procura di Genova per la morte di Amir Dhouiou, ildi 21che si è tolto la vita il 4 dicembre neldi Marassi. Gli investigatori vogliono capire se la sorveglianza a cui doveva essere sottoposto sia stata svolta correttamente o se non ci fosse modo per evitare il gesto, nonostante tutti i controlli.