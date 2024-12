Genovatoday.it - Danneggiato tubo dell'acqua, rubinetti a secco in val Polcevera

In seguito a un danno alla tubazione idrica provocato in via Ugo Polonio angolo salita inferiore di Murta in val, Iren ha dovuto sospendere l'erogazione idrica alle seguenti vie del Comune di Genova:via Poloniosalita inferiore di Murtavia Doge da Murtavia Massuccone.