Ilfattoquotidiano.it - Crolla il balcone di una dimora settecentesca durante una gita scolastica: ferite una guida turistica e un insegnante

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tragedia sfiorata a Villa Rivano Faroldi,situata nella frazione di Ro, a Riva del Po (provincia di Ferrara), dove questa mattina si è verificato il crollo di un. L’incidente è avvenuto poco dopo che un gruppo di studenti della scuola media, in visita didattica, si era affacciato sulla struttura. Fortunatamente, i ragazzi erano già rientrati all’interno dell’edificio prima del cedimento. Secondo le autorità, l’incidente ha coinvolto unae unche sono precipitati insieme ai calcinacci da un’altezza di circa cinque metri. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, entrambi i feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Cona. Le loro condizioni non sono state rese note, ma non sembrerebbero in pericolo di vita.Gli studenti, rimasti illesi, sono stati riaccompagnati a scuola.