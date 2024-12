Liberoquotidiano.it - Covid: Buonguerrieri (Fdi), 'danni da vaccino, nessun taglio ai fondi'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il fondo per il risarcimento dei danneggiati danon è stato definanziato dal Governo Meloni". Lo conferma la deputata Alice, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione di inchiesta sul, che smentisce le ricostruzioni dei media sui presunti tagli al fondo per coprire le spese del Giubileo. "Rassicuriamo tutte le persone e le famiglie che hanno sofferto a causa delper il19: le risorse ci sono, non sono state distratte e saranno usate per questo scopo. Le spese del Giubileo a cui ha fatto riferimento la stampa arriveranno da altre voci di bilancio e non intaccheranno il fondo creato per chi ha subitodal", conclude.