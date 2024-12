Arezzonotizie.it - Così il ristorante degli artisti festeggia i suoi 30 anni

Leggi su Arezzonotizie.it

"Ho volutore 30di questo locale perché è rinato grazie all’amore e per inviare un messaggio a tutti in questo momento storicodifficile: fare comunità significa portare nel futuro dei grandi valori di amicizia che fanno del bene ai luoghi in cui viviamo".Con queste parole.