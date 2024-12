Ilgiornale.it - Corruzione, Ricucci condannato a 6 anni di reclusione

Leggi su Ilgiornale.it

L'impenditore è accurato per presunte utilità in cambio di una sentenza d'appello favorevole per una società riconducibile anella causa che la società aveva perso in primo grado contro l'Agenzia delle Entrate