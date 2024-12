It.insideover.com - Corea del Sud: sopravviveranno K-Pop e turismo al mezzo golpe del presidente Yoon?

Leggi su It.insideover.com

Sono bastate cinque-sei ore per mettere in crisi un'immagine costruita, a fatica, in tre decenni. Che cosa succederà alla K-culture?del Sud:K-Pop ealdel? InsideOver.