Congo, Oms: "Possibile che più di una malattia contribuisca ai decessi"

A proposito dellamisteriosa registrata nelle ultime settimane nella Repubblica Democratica dele deiche sono stati registrati, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha fatto sapere che “sono in corso esami di laboratorio per determinare la causa esatta” e che, “in questa fase, è ancheche più di unastia contribuendo ai casi e ai”.Finora 31 mortiSecondo l’Oms, i casi registrati sono 406 e iaccertati 31. “Tra il 24 ottobre e il 5 dicembre 2024, la zona sanitaria di Panzi, nella provincia di Kwango, nella Repubblica Democratica del, ha registrato 406 casi di unanon diagnosticata con sintomi di febbre, mal di testa, tosse, colo nasale e dolori al corpo. Tutti i casi gravi sono stati segnalati come gravemente malnutriti.