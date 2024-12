Liberoquotidiano.it - "Con l'eroina ha rischiato?": la risposta della Bruni Tedeschi alla Fagnani è un pugno nello stomaco

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quarta puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca, prodotto da Fremantle: l'appuntamento è per domani martedì 10 dicembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti Valeriache nell'intervista si definisce “tenera, malinconica, autodistruttiva, disattenta. Da quando sono piccola mi sembra di avere un'angoscia allegra o un'allegria angosciata”.studio di Belve Valeriaparla anche del suo rapporto con le droghe. “Ho provato un po' tutto. Ho fumato, ho provato la cocaina, l', ho provato l'MDMA. Da giovane, ho provato però non ho continuato”. “Con l'ha” la incalza. “Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso. E ho deciso di non provare mai più. Avevo un mio fidanzato che era eroinomane e che è morto die una volta l'ho provata.