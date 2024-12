Leccotoday.it - Con 10 euro un panettone per sostenere la preziosa attività di Anteas

Leggi su Leccotoday.it

A pochi giorni dal Natale,Lecco scende in piazza per rinnovare il suo impegno verso le persone più fragili e bisognose della comunità lecchese. Sabato 14 dicembre 2024, dalle 10.30 alle 17, sarà allestito un gazebo in piazza XX Settembre, accanto alla storica Torre Viscontea.Con lo.