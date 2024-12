Liberoquotidiano.it - Commodore Industries, Orvieto: “Commodore Quantum, il primo laptop basato su processori Qualcomm Snapdragon X Elite”

(Adnkronos) - Una nuova era per il settore IT italiano,rilancia il Bel Paese come hub d'eccellenza per l'industria tecnologica, 09/12/2024 -, storica realtà italiana, torna protagonista del mercato tecnologico annunciando lo sviluppo del: ilMade in Italy alimentato dall'avanzato processore.“I risultati dei primi test sono stati estremamente incoraggianti: ilha dimostrato prestazioni eccellenti sia in termini di velocità che di efficienza energetica”, anticipa Luigi Simonetti, A.D. della. “Durante i test, la durata della batteria ha superato ampiamente le 10 ore di utilizzo quotidiano, un risultato straordinario che sottolinea le potenzialità della tecnologia ARM nel contesto dell'informatica moderna.