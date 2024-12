Genovatoday.it - Cogoleto, il programma per le feste natalizie: mercatini, concerti, gastronomia e molto altro

Mercoledì 11 dicembre, con l'accensione delle luminarie e l'aperitivo in piazza, prenderanno ufficialmente il via le celebrazioni. Per l'occasione è pronta anche la grande festa con concerto, animazione e brindisi che culminerà con l'accensione dell'albero di Natale, dopo il.