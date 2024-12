Romadailynews.it - Cina: cucciolo di elefante selvatico salvato nello Yunnan si riprende

Kunming, 09 dic – (Xinhua) – Dopo oltre tre mesi di cure e riabilitazione, undiferito mostra forti segni di ripresa dopo essere statoda un centro di allevamento e soccorso di elefanti nella provincia sud-occidentale cinese dello. L’e’ migliorato al punto da essere in grado di camminare di nuovo normalmente. Lo Xishuangbanna Asian Elephant Breeding and Rescue Center ha dichiarato che ilferito e’ stato trovato ad agosto nella cittadina di Dadugang, citta’ di Jinghong.Il monitoraggio con il drone ha identificato una cicatrice visibile sulla zampa posteriore destra, che lo faceva zoppicare mentre camminava. Il personale si e’ precipitato sul posto e il giorno successivo ha fornito al giovaneglucosio e latte in polvere.