Arezzonotizie.it - Chiude la Pam di Tortaia: ultimo giorno di apertura l'11 gennaio

La Pam diverso la chiusura? Le voci della serrata del supermercato, che dal 1987 sorge in via Alfieri ad Arezzo, si rincorrono ormai da qualche tempo. Al momento, come riporta anche Teletruria, i sindacati non sono stati informati circa la dismissione dell'esercizio commerciale.