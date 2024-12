Ilgiorno.it - Chignolo Po, prima lo schianto poi l’auto si ribalta: feriti 4 giovanissimi

Po (Pavia), 9 dicembre 2024 - Tre ragazze di 16 anni e un ragazzo 18enne sono rimastiin un incidente stradale sulla ex Statale 234 Pavia-Cremona, nel territorio comunale diPo. La Fiat Punto rossa guidata dal 18enne, residente a Lodi, si è schiantata all'imbocco di un sottopassaggio ferroviario e si èta su stessa, terminando la corsa con le ruote verso l'alto e il tetto sull'asfalto. Per la drammatica dinamica dell'incidente, altri automobilisti in transito hanno lanciato il preoccupato allarme al 112 e sul posto sono intervenuti in codice rosso i mezzi di soccorso di Areu, con 4 ambulanze e 2 auto mediche, insieme ai vigili del fuoco di Lodi e ai carabinieri della Compagnia di Stradella che hanno proceduto con i rilievi per il sinistro stradale. La dinamica e le cause sono ancora al vaglio, ma si è trattato comunque di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti.