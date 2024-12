Pianetamilan.it - Chiesa ritrova il gol, ma con il Liverpool Under 21 | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Dopo tanti problemi fisici si rivede Federico. L'ex Juve è tornato a giocare e a segnare con l'21 delDopo tanti problemi fisici si rivede Federico. L'ex Juve è tornato a giocare e a segnare con l'21 delcontro il Nordsjaelland nella Premier League International Cup. Un rientro importante per, in attesa dire spazio in prima squadra. Guarda ildel suo gol da Gazzetta.it.