Liberoquotidiano.it - C'è poco da festeggiare: via il macellaio, arrivano i tagliagole

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Scemo e più scemo” non è solo il titolo di un ben noto film comico di qualche anno fa. Ma potrebbe anche essere la sintesi del surreale e pazzotico dibattito che si è scatenato ieri in Italia sulla drammatica situazione in Siria, dopo settimane di silenzio e disinteresse. È tecnicamente scemo – da un lato – chiunque rimpianga il regime di Assad, aguzzino del suo stesso popolo. Ma è tecnicamente ancora più scemo – dall'altro lato – chiunque si metta a, com'è pure incredibilmente successo, per il trionfo dei jihadisti, robaccia di Al Qaeda, autenticiislamisti. Come dire: esce iled entrano i. E invece, con sprezzo del ridicolo, si sono formate due fazioni esattamente di questo tipo. Da una parte, vedove e nostalgici del dittatore: come se, sotto di lui, fosse stato garantito altro che oppressione, miseria e morte (.