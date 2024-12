Trevisotoday.it - Capodanno a Castelfranco Veneto con Radio Bellla & Monella

Il 31 dicembrefarà vivere a tutti la magia della notte più attesa dell'anno. In Piazza Giorgione aandrà in scena un evento unico, all’insegna della musica, del divertimento e di grandi emozioni per salutare insieme il 2024 e dare il benvenuto al 2025.