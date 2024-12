Capaci derubato 9 volte ristoratore si arrende e decide di chiudere

Leggi su Dayitalianews.com

“Dopo questo ennesimo furto, il nono in un mese, abbiamo deciso di. Ieri per la festa dell’Immacolata nonostante le richieste non abbiamo aperto. I ladri ci hanno portato via diversela spesa fatta per preparare i pranzi e le cene. Ora hanno preso di tutto: l’impianto stereo per le nostre serate, con le casse il mix l’amplificatore e poi un serie di attrezzi per curare l’esterno. Danni per migliaia di euro in poco tempo. Abbiamo resistito alla pandemia, ma il ladro seriale ha distrutto il nostro lavoro e la nostra serenità”. Queste sono le parole di Roberto Corrao, titolare del ristorante Solart Village, in via Portofino aper 9dall’1 novembre all’8 dicembre di quest’anno. La scorsa notte il ladro è entrato nel locale di via Portofino, ma i proprietari, allertati dal sistema di allarme hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno sventato il furto e preso il malvivente.