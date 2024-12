Lanazione.it - Cambia la viabilità in via dell'Isolotto a Firenze

, 9 dicembre 2024 –lain via. Il motivo sono, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, i lavori di interconnessione idrica. Fino al 31 gennaio la strada sarà interrotta da viao Scalo a viae Isole. Divieto di transito anche tra viae Isole e lo sbarcoa passerella del viadotto’Indiano. Questo il percorso alternativo in entrambi i sensi: via-viao Scalo-via. In via del Giardino Serristori dal 9 dicembre sono in programma lavori relativi alla rete di distribuzione’energia elettrica. Fino al 7 gennaio sarà chiuso il tratto via dei Renai-via di San Niccolò. Questo l'itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dei Renai e diretti in via del Giardino Serristori: via’Olmo-via di San Niccolò.