Calendario Mondiali nuoto vasca corta 2024 | orari giornalieri dove vederli in tv e streaming

Dal 10 al 15 dicembre idiinterranno banco. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), assisteremo all’ultima competizione natatoria di quest’annata, che ha avuto nelle Olimpiadi di Parigi il fulcro. Non è un caso che nella rassegna iridata in questione le assenze di un certo spessore peseranno sui risultati finali.Tra le fila azzurre vi saranno le defezioni di Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, alfieri della spedizione nazionale ai Giochi con grandissimi risultati. Greg aveva già decido di prendersi una pausa, dopo aver spinto non poco per essere al top in Francia. La frattura poi rimediata al braccio nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi è stato un ulteriore motivo.Per Ceccon e Martinenghi vi è stata la necessità di staccare per ripartire da un nuovo progetto: il veneto da gennaio inizierà la sua avventura in Australia, volendo prepararsi aiinlunga a Singapore in una sede diversa da Verona, mentre Tete darà il via al nuovo sodalizio tecnico con Matteo Giunta, dopo la chiusura del rapporto ultra decennale con Marco Pedoja.