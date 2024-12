Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Scaroni "Fallo De Ketelaere? Arbitri hanno sempre ragione"

Il presidente del Milan: "Non opino mai sulle decisioni dei direttori di gara" MILANO - "Per l'Aia quello di Denon era? Quella è una cosa che decide l'arbitro, non opino mai sulle decisioni, gliper definizione". Lo ha dichiarato il presidente del Milan