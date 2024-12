Quicomo.it - Cade e rischia di morire assiderato fuori dalla discoteca: ritrovato dopo 6 ore dal padre

Leggi su Quicomo.it

Lieto fine per un giovane di 16 anni che hato davvero grosso nella notte tra sabato 7 e domenica 8 dicembre a Como, trovato privo di conoscenza a terra, in un cespuglio nei pressi dellaVenus con il corpo in ipotermia, date anche le temperature rigide della notte e il fatto che.