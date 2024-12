Gamberorosso.it - Buonissimi biscotti con cremino alle mandorle: la ricetta di Iginio Massari

Dal colore dorato brillante e leggermente tostato e dal sapore die vaniglia, questi, a base di pasta sablée e, non appagheranno chi è in cerca di una dose massiccia di bontà. «I mieini consono un quarto di boccone. Una quantità ridotta ma dalla bontà assicurata» spiega il pasticcereche produce anche un panettone in vetta alla classifica 2024 del Gambero Rosso.con: ladi IginoIngredienti per la pasta sabléeg 375 di burrog 110 di zucchero velog 100 di tuorlig 1 di sale1 baccello vaniglia1 limone grattugiatog 3 di lievito in polvereg 500 di farina triticomg 11 di miele d’acaciaIngredienti per ilg 500 di pure dicrudeg 500 di cioccolato biancog 500 di burro di cacaog 100 di burro liquidog 200 di frutta candita sminuzzata e asciuttaProcedimento per ilSciogliere gli ingredienti a 45°C, mescolare con una marisa, temperare a 25,5°C e stratificareNella bacinella di una planetaria con scudo mettere il burro, lo zucchero, il miele e gli aromi, amalgamare gli ingredienti omogeneamente senza montare e aggiungere i tuorli d’uovo e il sale.