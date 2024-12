Palermotoday.it - Brindisi a suon di jazz al Miles Davis: per la notte di Capodanno cenone e Valeria Milazzo quintet in concerto

Leggi su Palermotoday.it

Unpensato per far vivere unspeciale con musica elegante, raffinata e frizzante.e il suoto saranno i protagonisti delladi San Silvestro al: faranno sentire i partecipanti dei viaggiatori del mondo per unitinerante con.