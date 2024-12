Quotidiano.net - Blinken, determinati a non lasciare spazio a Isis in Siria

Gli Stati Uniti sono "" a nonche l'si ricostituisca o crei santuari in: lo ha detto il segretario di stato americano Antony, chiedendo che venga fatto tutto il possibile per "evitare la frammentazione" del paese dopo la caduta del potere di Bashar al-Assad. "L'tenterà di approfittare di questo periodo per ristabilire le sue capacità e creare santuari. Come dimostrato dagli attacchi di precisione che abbiamo effettuato questo fine settimana, siamoa impedirlo", ha dettodurante una cerimonia al dipartimento di stato.