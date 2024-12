Modenatoday.it - Blackout e danni in montagna causa neve. Crolla il tetto di un porcile a Prignano

Leggi su Modenatoday.it

La nevicata intensa stando disagi importanti nella zona sud della nostra provincia. A partire dalla serata d ieri sono stati svolti 51 interventi da parte dei Vigili del Fuoco in Appenino, 18 dei quali sono ancora in corso o da evadere. Si tratta per lo più di alberi caduti su strada a.