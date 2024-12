Veneziatoday.it - Bisarca prende fuoco, autostrada bloccata

Leggi su Veneziatoday.it

Code e disagi lunedì pomeriggio lungo l'A4, a causa di un incendio che ha avvolto una. Il rogo si è verificato tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia.Per cause in corso di accertamento, alle 16.40 laha presosul viadotto del fiume Tagliamento. Non.