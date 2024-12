Genovatoday.it - 'Beccato' con la droga nascosta in casa: decisiva una segnalazione

Leggi su Genovatoday.it

Un 18enne originario dell'Egitto è stato arrestato dalla polizia in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena per detenzione diai fini di spaccio.unaLa centrale operativa ha ricevuto unafatta al 112 di un giovane in possesso di una quantità di