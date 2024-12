Zon.it - Battipaglia, arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale

Il 6 dicembre u.s., i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Comando Compagnia dihanno proceduto all'arresto di un uomo per "dida", in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia giudiziaria, lo stesso, a seguito di controllo alla circolazione stradale al quale non ottemperava "all'alt dei militari" veniva individuato in possesso di n. 208 cartucce da caccia, artigianali, cal. 12, a palla singola, illegalmente detenute.