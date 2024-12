Vanityfair.it - Bashar al Assad ha avuto asilo politico a Mosca: chi sono il deposto presidente siriano, sua moglie e i figli

Il dittatoree i suoi familiaristati accolti in Russia da Putin «per ragioni umanitarie». La famigliaè stata al potere in Siria per oltre cinquant'anni