Calcionews24.com - Baroni Lazio: «La nostra sfida è dimostrare che siamo al livello delle big; qui nessuno è una riserva»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Marco, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in trasferta contro il Napoli Marcoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Napoli. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste. IL PENSIERO PER FLAVIO E FRANCESCO – «Noi come staff e società ci uniamo .