Teleclubitalia.it - Aversa, strade chiuse e interdette per lavori in corso: disagi per cittadini e commercianti

Leggi su Teleclubitalia.it

Caos equesta mattina in via Garofano ada causa deiEnel per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato.perinpere commercianti Diversi automobilisti sono rimasti bloccati, non riuscendo a raggiungere le vie adiacenti a causa della chiusura della strada, .L'articoloperinperTeleclubitalia.