Quicomo.it - Auto in fuga (con targa svizzera) si schianta contro un muro in via Borgo Vico: non si era fermata all'Alt

Leggi su Quicomo.it

Strada parzialmente chiusa e caos traffico questa mattina intorno alle 11.30 in via. Un'connon si èall'Alt della guardia di finanza ed è fuggita ad alta velocità andandosi are proprio in quella stradaun. Sul posto sono arrivate le.