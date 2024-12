Cataniatoday.it - Assegnati i fondi per interventi di manutenzione nell'istituto Pizzigoni-Carducci

Un finanziamento di poco più di 300 mila euro prelevati daidell’8 X 1000 dei versamenti Irpef nazionali, è stato assegnato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al Comune di Catania, per la messa in sicurezza del plesso di via Suor Maria Mazzarello dell’comprensivo.