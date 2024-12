Teleclubitalia.it - Arzano, scontro frontale tra scooter e auto: si prega per Giuseppe Caiazza

Leggi su Teleclubitalia.it

Sono ore d’ansia quelle vissute adper le condizioni di, un giovane di 18 anni e alunno dell’ultimo anno del liceo scientifico “Bruno Giordano”. Il ragazzo è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 7 dicembre in Via Atellana, dove la moto che stava guidando si è scontrata .L'articolotra: siperTeleclubitalia.