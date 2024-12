Antitrust | ristori da Peugeot e Citroen

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato annunciaai consumatori daper circa 7 milioni di euro. L'aveva avviato un'istruttoria a seguito del malfunzionamento del serbatoio dell'urea montato su alcuni modelli. Dal malfunzionamento, costi di sostituzione almeno in parte sostenuti dai consumatori. Da dicembre 2023 consumatori e imprese hanno avuto sconti e contributi per oltre 6 mln, e rimborsi per 700.000 euro.