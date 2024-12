Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya, l'enigma del gattino e del vulcano: si scatenano i sospetti | Guarda

Sempre al centro del gossip. E sempre al centro del mistero. Si torna a parlare di Jannik Sinner ed, la coppia al centro di rumors e indiscrezioni ormai da mesi. Tutti davano per certa la loro rottura, molto indizi e altrettante assenze ad eventi importanti per entrambi. Dunque i social, dove non si seguivano più. Poi il silenzio. Ma dopo lunghissime settimane di indiscrezioni mai confermate, men che meno dai due, riservatissimi, ecco arrivare una nuova indiscrezione: Sinner, in gran segreto, sarebbe andato a Miami daper il suo compleanno. Nessuna crisi, insomma. O, al massimo, la crisi è rientrata. Anche in questo caso, né conferme né smentite. Ultimissimo capitolo, quello dei "serpenti". Sinner, intervistato da Piero Chiambretti, ha eluso una domanda, quella sui "serpenti" che ci sono nell'ambiente del tennis: il numero 1 al mondo ha scelto, di fatto, di non rispondere.