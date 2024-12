Pordenonetoday.it - Ancora furti in città: svaligiate due case nel fine settimana

Leggi su Pordenonetoday.it

Non si fermano inelle abitazioni in provincia di Pordenone. Gli ultimi casi si sono registrati nel capoluogo, con due colpi messi a segno nella giornata di sabato 7 dicembre. Il primo è stato segnalato nel quartiere del Sacro Cuore, in via Interna: i ladri sono entrati in un'abitazione e.