Ilrestodelcarlino.it - Ancona: doppio intervento dei vigili del fuoco per fuga di gas e incendio

, tra l’orario di pranzo e la prima serata di sabato, deideldi. Le squadre partite dalla sede centrale di via Bocconi hanno dovuto fronteggiare unadi gas (che si è verificata nel quartiere di Posatora) e un principio d’(in via della Montagnola). Nel primo caso, intorno a mezzogiorno, i pompieri si sono recati in un’abitazione inagibile, all’interno della quale era stata segnalata unadi gas. Hanno provveduto a chiudere la linea principale, in attesa della ditta competente. Nel secondo, alle 19, sono arrivati per l’insorgenza di un rogo da una canna fumaria. Sul posto anche i militi della Croce Gialla di, in quanto la forte presenza di fumo poteva far pensare che qualcuno potesse essere rimasto intossicato: cosa che, per fortuna, non è avvenuta.