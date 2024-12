Ilrestodelcarlino.it - Allerta maltempo a Rimini, il fiume Uso ha superato la soglia rossa: le strade e i ponti chiusi

, 9 dicembre 2024 – Le forti piogge che stanno interessando la Romagna hanno causato un innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, costringendo le autorità a chiudere diverse infrastrutture per garantire la sicurezza della popolazione. 09-12-2024 Santarcangelo di Romagna - ilUso supera i limiti di guardia -meteoSantarcangelo di Romagna A Santarcangelo di Romagna, ilUso hala3 di allarme idrometrico, portando alla chiusura del ponte di via Andrea Costa al traffico veicolare. Sono stati inoltre interdetti il tratto di via Cupa Sant'Ermete in corrispondenza del guado sul rio Mavone, il ponte bailey di San Vito e il sottopasso pedonale di via Costa nei pressi del Cimitero centrale. Il Centro operativo comunale di Protezione civile è attivo e operativo per monitorare costantemente la situazione e intervenire laddove necessario.