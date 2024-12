Allegri futuro in Premier? Dal corso d’inglese all’offerta West Ham

Leggi su .com

(Adnkronos) – Massimilianoè pronto a tornare in panchina. L'allenatore toscano è fermo dallo sgiugno, quando è arrivato l'esonero dalla Juventus, ma non ha smesso di aggiornarsi. L'ultima volta è stato visto sugli spalti del Tottenham Hotspur Stadium per assistere alla partita di Europa League tra gli inglesi e la nuova Roma di .L'articoloin? DalHam proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.