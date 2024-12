Ilrestodelcarlino.it - Allarme maltempo, evacuazioni in corso a San Lazzaro di Savena

San(Bologna), 8 dicembre 2024 – Iltorna a fare paura anche nel bolognese.a San: a causa del superamento della soglia 3 del livello idrometrico dell’Idice e del torrente Zena, l’Amministrazione comunale di Sandiha disposto con effetto immediato l’evacuazione dei piani interrati e dei piani terra (con l’obbligo quindi di recarsi ai piani alti) di tutte quelle abitazioni che si trovano a ridosso dei corsi d’acqua interessati dall’ondata diche sta attraversando il territorio della provincia di Bologna. Previsto anche lo sgombero dei garage mentre si raccomanda di “spostare in luoghi lontani dai corsi d’acqua le proprie automobili. Si invitano inoltre i cittadini a mettere in sicurezza gli animali e a prestare la massima attenzione”, si legge in una nota del Comune.