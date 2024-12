Oasport.it - Alberto Tomba su Sinner: “Ogni tanto ci sentiamo, ci voleva uno come lui per lo sport italiano”

Leggi su Oasport.it

, uno dei più grandiivi italiani di tutti i tempi, ha rilasciato un’intervista a Repubblica facendo un bilancio della sua mitica carriera e parlando anche di Jannik. L’ex sciatore bolognese, vincitore di 50 gare in Coppa del Mondo e capace di collezionare 5 medaglie olimpiche (3 ori e 2 argenti), si è soffermato sul suo rapporto con il tennista altoatesino.“ci, in fondo lui è un ex sciatore. Ciunolui, ho sognato anni fa che sarebbe arrivato qualcuno in grado di diventare il numero uno del mondo, ed ecco qua Jannik. In questo anno di Olimpiadi e Paralimpiadi, per loi suoi Slam sono qualcosa di inavvicinabile“, dichiara il 57enne emiliano su.Sui punti in comune tra lui ed il numero uno del ranking ATP: “Io e lui siamo divisi da epoche lontane ediversi.